"Сити": топ-5 музыкальных событий в Москве на ближайшее время

Команда "Сити" сделала подборку из топ-5 концертов, которые можно посетить в ближайшее время. На пятом месте – концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. На четвертой строчке расположился концерт, посвященный музыке из мультфильмов японского мэтра анимации Миядзаки.

Тройку лидеров рейтинга открывают "Времена года" Вивальди в исполнении коллектива "Antonio-Orchestra". Второе место занял концерт оркестра "Неоклассика" в кафедральном соборе святых Петра и Павла. На вершине рейтинга – концерт оркестра Simple Music Ensemble. Музыканты исполнят саундтреки из фильмов о Гарри Поттере. Подробнее – в программе "Сити".