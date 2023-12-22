На Лужнецкой набережной появится городская площадь и торговая галерея

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Общественные заведения и торговая галерея появятся на Лужнецкой набережной в центре столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, объекты появятся в районе Хамовники благодаря инвестору.



"Планируется обустроить городскую площадь, продолжением которой станет многофункциональная галерея протяженностью более 500 метров", – сказал он.

Кроме променада, ресторанов и кафе тут построят различные зоны активностей, рассчитанные для жителей разных возрастов. В частности – творческие и спортивные студии. По словам заммэра, реконструкция поможет сформировать комфортную зону от Парка Горького до Лужников.

Как уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, большая часть прогулочных маршрутов в районе Воробьевых гор и Парка Горького будут пролегать именно через эту набережную к 2026 году.

"Создание непрерывного велопешеходного маршрута и полноценного комплекса общественных пространств вдоль набережной позволит перераспределить прогулочные сценарии и повысить привлекательность этого места", – подчеркнул Кузнецов.

Ранее Сергей Собянин указывал, что у набережной планируют организовать новое общественное пространство. По его словам, на территории бывшего завода "Союз" строится большой многофункциональный комплекс.

Также мэр города подчеркивал, что "Лужники" станут не только территорией спорта, но и местом для отдыха. Здесь были убраны палатки, ликвидирован большой и криминальный рынок, прошла реконструкция арены.

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