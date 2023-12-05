МФЦ с медицинским кластером возведут на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвестор построит многофункциональный центр с медицинским кластером на северо-западе столицы в рамках реализации масштабного инвестпроекта (МаИП), сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, для этого город без торгов выделил ему землю площадью 0,6 гектара на улице Демьяна Бедного в Хорошёво-Мнёвниках. В результате появится МФЦ с медицинским кластером общей площадью почти 30,5 тысячи квадратных метров, в котором создадут условия для оказания высококвалифицированной помощи взрослым и детям.

Ранее сообщалось, что жители Москвы и представители бизнеса взяли в аренду у столицы 257,6 тысячи "квадратов" коммерческой недвижимости за 10 месяцев этого года. Общее количество сделок увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – всего 2,4 тысячи договоров.

В этом году власти продали большую часть коммерческой недвижимости площадью около 244 тысяч квадратных метров. Остальные объекты были сданы в аренду.



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