Москва выставила на торги коммерческое помещение на улице Маршала Василевского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Нежилое помещение с отдельным входом на первом этаже многоквартирного дома на северо-западе столицы продадут на городских торгах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

"Город регулярно предлагает предпринимателям коммерческие площади для развития бизнеса. Например, сейчас на торги выставили нежилое помещение свободного назначения в районе Щукино", – сообщил Щербаков.

По его словам, площадь объекта составляет 128 квадратных метров. Его стоимость будет определена во время открытого онлайн-аукциона 18 декабря.

Здание находится по адресу улица Маршала Василевского, дом 3, корпус 1, – в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии.

Помимо основного помещения с залом площадью порядка 60 квадратных метров и большими окнами, данный объект также включает в себя антресоль площадью 56 квадратных метров, на которую ведут две лестницы с первого этажа.

Чтобы принять участие в аукционе, необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 декабря.

Ранее сообщалось, что жители Москвы и представители бизнеса взяли в аренду у столицы 257,6 тысячи "квадратов" коммерческой недвижимости за 10 месяцев этого года. Общее количество сделок увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – всего 2,4 тысячи договоров.

До этого в столице выставили на торги свыше 120 парковочных мест, которые находятся в юго-западной части города. Как отметил глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков, поучаствовать приглашают всех желающих.

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