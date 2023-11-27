Москва выставила на торги более 120 парковочных мест на Изюмской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице выставили на торги свыше 120 парковочных мест, которые находятся в юго-западной части города. Как отметил глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков, поучаствовать приглашают всех желающих.

Он уточнил, что речь идет о многоуровневой парковке, которая располагается по адресу Изюмская улица, дом 63. Щербаков обратил внимание, что москвичам предлагают приобрести парковочные места в жилом микрорайоне, где есть автомойки, шиномонтаж и пункты техосмотра.

"Всего доступно 121 парковочное место площадью от 14 до 19 квадратных метров. Их стоимость определится в ходе открытых онлайн-аукционов, которые пройдут с 14 декабря по 29 января в зависимости от выбранного лота", – добавил руководитель ведомства.

Щербаков предупредил, что заявки перестанут принимать в период с 11 декабря по 25 января. Для участия потребуется регистрация на "Росэлторг" и усиленная электронная подпись.

Ранее стало известно, что Москва планирует выставить на торги 11 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 847 квадратных метров в Кунцеве. Купившие помещения предприниматели смогут начать развивать там свой бизнес.

Речь идет о недвижимости на первом этаже здания по адресу: улица Маршала Сергеева, дом 3. Площадь объектов составляет от 49 до 145 "квадратов". Они расположены недалеко от станции метро "Молодежная". Новые собственники смогут открыть магазины, химчистки, салоны красоты, мастерские и ателье.



Москва выставила на торги 105 парковочных мест на Беловежской улице