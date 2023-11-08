Москвичи приобрели почти 870 машино-мест с июля по сентябрь 2023 года

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичи приобрели у города около 870 машино-мест в 10 округах столицы с июля по сентябрь 2023 года. Общая площадь объектов составила почти 14 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Из них 566 объектов горожане приобрели на открытых торгах, 302 – по преимущественному праву со скидкой 40% от рыночной стоимости", – подчеркнул он.

В торгах может участвовать физическое или юридическое лицо. Также жители столицы могут купить машино-места на подземных автостоянках их домов со скидкой 40%. Такую льготу получают хозяева квартир и наниматели по договору социального найма.

Наиболее популярными в третьем квартале этого года стали места на юге Москвы. Там москвичи приобрели 191 машино-место. В центре они купили 150 объектов, на юго-западе – 140, а на северо-западе – 100 объектов. Кроме того, пять машино-мест было приобретено в ТиНАО и три – на юго-востоке города.

Ранее жителям Таганского района предложили приобрести у города 39 парковочных мест. Воспользоваться возможностью смогут собственники жилья и проживающие по договорам социального найма в доме № 4 на улице Новорогожской. Речь идет о парковочных местах на подземной автостоянке.

До этого на торги выставили 40 машино-мест на многоуровневом паркинге в Строгине. Паркинг расположен недалеко от выезда на проспект Маршала Жукова и МКАД. Подать заявку на участие в торгах можно до 17 октября.

Спрос на машино-места в Москве увеличился на 25%