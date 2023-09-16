Город выставил на торги 108 машино-мест в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги 108 парковочных мест на улице Брусилова на юго-западе Москвы. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"В районе Южное Бутово выставлены на продажу машино-места в отдельно стоящем многоуровневом наземном паркинге. Они будут реализованы без объявления цены: победителями станут претенденты, предложившие наибольшую сумму за лот", – отметил он.

Паркинг располагается в микрорайоне с многоэтажной жилой застройкой. Рядом находятся магазины запчастей, сервисы, мойки, шиномонтаж, а в нескольких минутах езды присутствует автозаправка.

Заявки будут приниматься с 26 сентября по 20 октября. Победителей определят с 28 сентября по 24 октября.

До этого сообщалось, что два цеха по производству мясной продукции в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построят в Южном Бутове. Договор с инвестором заключили по ставке один рубль в год.

Ранее город выставил на открытый аукцион два земельных участка под строительство объектов автообслуживания в ТиНАО и ЮЗАО. С победителями подпишут договоры на 2,5 года. Они смогут возвести на участках капитальные объекты под открытие автосервисов. Размер арендной платы будет определен в ходе торгов.

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