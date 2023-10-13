Жителям Таганского района предложили приобрести у города 39 парковочных мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители первого строения многоквартирного дома № 4 на улице Новорогожской в Таганском районе смогут приобрести у города 39 парковочных мест по преимущественному праву. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Воспользоваться мерой смогут собственники жилья и проживающие в доме по договорам социального найма. Речь идет о парковочных местах на подземной автостоянке.

"Сейчас идут заявочные кампании по 39 объектам площадью от 13 до 16 квадратных метров. Они будут реализованы 22 ноября и 4 декабря", – цитируют Щербакова на портале мэра и правительства Москвы.

Подать заявку горожане смогут до 14 и 24 ноября в зависимости от выбранного лота. Преимущественное право позволяет приобрести машино-места со скидкой 40%. Если же заявку на приобретение места подадут несколько участников, то его реализуют на торгах. Стать владельцем сможет москвич, предложивший наибольшую цену.

Приобрести парковочное место напрямую можно в онлайн-формате. Для этого необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке и подать заявку, приложив необходимые документы.

До этого 49 парковочных мест выставили на торги в Конькове. Площадь 49 лотов варьируется от 15 до 17 квадратных метров. Места располагаются на стоянке на улице Академика Опарина.



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