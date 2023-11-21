В Москве выставили на торги 15 машино-мест в Раменках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Машино-места в подземном паркинге на Мичуринском проспекте выставили на торги. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Так, автовладельцы смогут приобрести у города парковочные места на многоуровневой стоянке в Раменках. По словам Щербакова, всего доступно 15 машино-мест площадью от 12,5 до 15 квадратных метров.

"Их реализуют посредством публичного предложения – такой формат предполагает понижение цены в ходе торгов. Заявки на участие в них можно подать до 4 декабря", – добавил он.

Парковка находится по адресу Мичуринский проспект, дом 26. Неподалеку имеются станции техобслуживания и шиномонтажа, заправка, автомойки, а также магазины запчастей и сопутствующих товаров.

Торги пройдут 12 декабря в режиме онлайн. Для того, чтобы поучаствовать в них, необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на торги 105 парковочных мест на Беловежской улице в Можайском районе столицы. Крытая парковка расположена рядом с АЗС, пунктами техобслуживания и магазинами с сопутствующими товарами.

До этого Москва выставила на торги земельный участок в Некрасовке под размещение объекта автообслуживания. Торги пройдут 5 декабря в электронной форме, заявки принимаются до 1 декабря. С победителем подпишут договор на 10 лет.

Москвичи приобрели почти 870 машино-мест с июля по сентябрь 2023 года