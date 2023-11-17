Предприниматели смогут открыть торгово-бытовой объект в Косино-Ухтомском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Земельный участок в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы выставили на торги для строительства объекта торгово-бытового назначения, рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По его словам, речь идет об участке площадью 778 квадратных метров. С победителем подпишут договор на два с половиной года. Он сможет построить здание под размещение магазинов или предприятий бытового обслуживания.

Конда строительство завершится и объект оформят в собственность, арендатор сможет приобрести участок по исключительному праву. Расположен он на улице Николая Старостина, владении 2, рядом с природно-историческим парком "Косинский".

Будущий объект может достигать площади 467 квадратных метров и 10 метров в высоту. После того, как арендатор получит разрешение на строительство, ему дадут девять месяцев на завершение работ нулевого цикла, в которые входит устройство котлована и фундамента, стен и перекрытий подземной части объекта.

По завершении строительства он должен будет обеспечить подключение здания к инженерным сетям в соответствии с техническими условиями.

Прием заявок продлится до 27 ноября. Онлайн-аукцион состоится 30 ноября. Для участия в торгах необходимы регистрация на электронной площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее на торги было выставлено коммерческое помещение на первом этаже многоквартирного дома. Объект предназначен для развития бизнеса.

По словам Щербакова, аукцион состоится в онлайн-формате 13 декабря. Здание находится в жилом микрорайоне по адресу Веерная улица, дом 1, корпус 7.

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