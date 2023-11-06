На городские торги выставили помещение на Мосфильмовской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На городские торги по продаже выставили помещение в многоэтажном доме на Мосфильмовской улице рядом со станцией метро "Раменки". Об этом рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"Коммерческие площади на первых этажах многоквартирных домов привлекают инвесторов, поскольку имеют высокий потенциал для бизнеса. Например, сейчас на открытый аукцион выставили помещение площадью 766 квадратных метров в 35-этажном жилом доме на западе столицы. Торги пройдут 27 ноября", – отметил он.

Лот находится на втором этаже здания. В него внесли три помещения площадью 46, 51 и 640 квадратных метров, а также две лестницы.

Заявку на участие можно подать до 16 ноября.

Ранее стало известно, что столичные предприниматели в результате торгов арендовали у города 21 земельный участок для строительства спортивных объектов. Договоры были заключены в течение последних пяти с половиной лет. Большая часть участков располагается в ТиНАО.

До этого сообщалось, что на городские торги выставили право на строительство некапитального спортивного объекта возле Гребного канала в столичном районе Крылатское. Договор с победителем аукциона будет подписан на три года.

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