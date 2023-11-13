Столичные власти выставили на торги участок под автосервис в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва выставила на торги земельный участок в Некрасовке под размещение объекта автообслуживания. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

"Для этого выделен участок площадью 303 квадратных метра на 1-й Вольской улице. Торги пройдут 5 декабря в электронной форме, заявки принимаются до 1 декабря. С победителем подпишут договор на 10 лет", – уточнил Щербаков.

На территории появится возможность открыть пункт техобслуживания и ремонта транспортных средств, а также автомойку. Отмечается, что автосервис следует разместить и оборудовать в соответствии с государственными стандартами, санитарными и противопожарными нормами.

Площадь строения может достигать 70% площади участка. Инвестору, который победит на торгах, разрешат для облицовки задействовать композитные и древесно-полимерные навесные панели, керамическую плитку, лицевой кирпич, архитектурный бетон и другие материалы.

Чтобы принять участие в онлайн-аукционе, следует пройти регистрацию на электронной торговой площадке "Росэлторг". Также для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее Щербаков рассказал, что бизнесмены смогут получить от Москвы право на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) для продажи елей, сосен и лапника на северо-западе города и в Зеленограде. Торги пройдут на площадке "Росэлторг" 29 ноября и 13 декабря соответственно.