Офисный центр с восьмиугольной башней построят в Москве

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Деловой комплекс с восьмиугольной башней на стилобате построят на Ленинградском проспекте. Проект объекта уже одобрен, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева, бизнес-центр построят по адресу Ленинградский проспект, дом 36, корпус 13. Здание будет состоять из восьмиугольной башни и двухэтажного стилобата с одним общим подземным этажом. Кроме офисов, внутри обустроят помещения под кафе, медицинские услуги, магазины и ателье, отметил он.

Как рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, для отделки фасадов офисного центра применят конструкцию в стоечно-ригельном исполнении с алюминиевым профилем. Заполнение будет чередоваться со светопрозрачного на глухое, сказала она, добавив, что стилобатная часть будет сочетать витражную и многослойную вентилируемую конструкцию с отделкой панелями из искусственного камня.

Кроме того, по ее словам, на территории комплекса сделают проезды и тротуары, установят освещение и малые архитектурные формы, а также выполнят озеленение.

Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс с клинико-диагностическим центром, технопарком, гостиницей и бизнес-центром появится в Строгине. Построить его планируют по адресу проезд № 607, владение 21. Площадь комплекса составит примерно 56 тысяч квадратных метров.

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