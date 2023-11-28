"Чешуйчатый" многофункциональный комплекс появится в Строгине

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Многофункциональный комплекс, включающий клинико-диагностический центр, технопарк, гостиницу 4 звезды и бизнес-центр класса "А" появится в столичном районе Строгино. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Здание будет состоять из трех блоков, уточнил главный столичный архитектор, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. Они будут отличаться архитектурными приемами и конфигурацией.

Возвести его планируют по адресу проезд № 607, владение 21. Площадь постройки составит примерно 56 тысяч квадратных метров. Проект разработало российское бюро Highlight Architecture.

"Комплекс <...> предназначен под четыре ключевые функции. Удалось решить множество планировочных и логистических задач", – подчеркнули в тексте.

Так, две башни офисного центра водрузили на "диск" пятиэтажного стилобата. Там разместятся технопарк, общественные помещения и клинико-диагностический центр. Здание выглядит по-особенному с разных сторон.

Как материал отделки, специалисты используют декоративные металлические панели белого цвета. У одной из башен объемная ячеистая структура, в оформлении другой присутствуют и рельефные декоративные панели.

Округлую часть сформировали несколькими поясами, их витражные элементы напоминают чешую змеи. На высокой скорости будет создаваться впечатление, что она движется и закручивается вокруг здания плотным кольцом. Высота комплекса составит 20 этажей, на двух подземных уровнях появится автостоянка на 200 машино-мест.

Основной въезд на территорию расположен с севера, в паркинг – с запада. Места отдыха с лавочками и зелеными растениями сделают во внутреннем дворе.

Ранее сообщалось, что универсальный спортивный комплекс для сотрудников и посетителей появится на зеленоградской площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Объект намерены ввести в эксплуатацию во втором квартале 2024 года.

Между тем готовность культурно-досугового центра в столичном районе Северное Бутово на улице Грина, владении 1, корпусе 3, составляет 45%. На данный момент в возведении объекта участвуют более 80 рабочих, задействовано четыре единицы строительной техники.

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