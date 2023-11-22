Готовность культурно-досугового центра на улице Грина превысила 40%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Готовность культурно-досугового центра в столичном районе Северное Бутово на улице Грина, владении 1, корпусе 3, составляет 45%. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на данный момент в возведении объекта участвуют более 80 рабочих, задействовано четыре единицы строительной техники. Выполняются монолитные работы по устройству надземной части, устройство наружных и внутренних инженерных систем, отделка. Планируется, что строительство центра завершат летом 2024 года.

В проект культурно-досугового центра включены зрелищная, клубная и административная зоны. В зрелищной зоне специалисты создадут концертный зал на 300 посадочных мест, гримерные, артистические, костюмерные и технические помещения.

В концертном зале станет возможно проведение кинопоказов, спектаклей и концертов. В зрительном зале для проведения концертно-театральных мероприятий предусмотрели систему постановочного освещения.

Между тем в клубной зоне оборудуют студии декоративно-прикладного творчества, раннего развития детей, живописи и графики, музыкальный и хореографический классы.

Административная зона предназначена для бытовых, административных, технических помещений. Вокруг здания появится новое качественное общественное пространство. Как ранее отмечал Сергей Собянин, культурный центр окажется передовой площадкой для творческого развития жителей города.

До этого сообщалось, что в столичном районе Бирюлево Восточное построят семейный досуговый центр в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). В здании появятся магазины и предприятия сферы услуг.

Кроме того, в ТиНАО завершили проектирование общественного пространства, которое будет находиться в поселении Сосенском около Скандинавского бульвара. По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, новое пространство создадут на территории жилого комплекса "Скандинавия", который делится на три части. В последней и расположится парк.

Собянин рассказал, как увеличилось население в Северном и Южном Бутове