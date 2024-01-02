Участок между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская" закроют с 3 по 8 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 3 по 8 января в Москве не будут ходить поезда на участке от станции "Новые Черемушки" до станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что ограничения на оранжевой ветке необходимы для прокладки новой теплосети, которая пройдет в том числе и рядом с метро. Ограничения будут введены в праздничные дни, когда пассажиропоток меньше обычного.

Для удобства горожан вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. Пересесть на другие ветки метро пассажиры также смогут через Большую кольцевую линию.

Также сообщается, что рядом со станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" появятся чайные домики, где пассажирам будут раздавать бесплатный чай, шоколад и печенье.

В период ограничений на станциях "Октябрьская", "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая", "Профсоюзная" и "Новые Черемушки" будут дежурить 83 инспектора Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подскажут пассажирам альтернативный маршрут и помогут сориентироваться.

Ранее стало известно, что с 10 января на ремонт закроется эскалатор на станции "Крестьянская застава".

До этого сообщалось, что на станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии с 31 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года будет закрыт выход № 1. Кроме того, участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро временно закроют с 3 по 8 января 2024 года.