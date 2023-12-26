Москвичам рассказали, откуда наблюдать звездопад Квадрантиды в ночь на 4 января

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Метеорный поток Квадрантиды лучше всего наблюдать за городом при ясной погоде. Об этом Москве 24 рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 января можно будет наблюдать звездопад Квадрантиды, который станет первым в новом году. В пик активности метеорного потока астрономы ожидают до 120 метеоров в час.

Нароенков отметил, что разглядеть явление можно только при хорошей погоде. Наблюдать за Квадрантидами рекомендуется за пределами города.





Сергей Нароенков старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Звездопад можно увидеть во второй половине ночи в направлении северо-востока. Возможности для наблюдения при темном ясном небе за городом вдали от городской засветки, в принципе, есть. Но если установится сплошная облачность, зарядят дождь, снег, естественно, ничего видно не будет.

"Луна будет восходить после полуночи и в целом может помешать наблюдению данных метеоров. Но попытаться посмотреть на звездопад все-таки стоит", – заключил специалист.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, когда с Землей может столкнуться метеорит, похожий на Челябинский. По его словам, абсолютно точно спрогнозировать подобные события нельзя. Однако можно ориентироваться на их примерную частоту: раз в несколько десятилетий.

