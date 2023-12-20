Секреты ледяного царства: почему ученых поразили новые снимки Урана

Космический телескоп NASA Джеймс Уэбб прислал новые снимки Урана, сделанные с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона. Почему они так интересны, расскажет научный обозреватель Николай Гринько.



Если в кроссворде встречается задание: "Планета с кольцами", вы точно знаете, что правильный ответ – "Сатурн", и никак иначе. Со школьных лет мы привыкли видеть схематическое изображение Солнечной системы, где только он щеголял плоским диском, опоясывающим его по экватору. Более 300 лет Сатурн считался единственной планетой, окруженной кольцами. И лишь в 1977 году почти случайно они были обнаружены у Урана – тонкие и почти невидимые.

После этого начались целенаправленные поиски, и пять лет спустя кольца обнаружили у Юпитера. На этот раз настолько прозрачные, что увидеть их смог только космический аппарат "Вояджер-1", пролетая мимо этой планеты. Еще через 10 лет, в 1989 году, "Вояджер-2" обнаружил кольца Нептуна.

Однако вернемся к Урану. Этот ледяной гигант – седьмая планета Солнечной системы, третья – по диаметру, четвертая – по массе и самая холодная из всех. Температура местной атмосферы, состоящей в основном из водорода и гелия, опускается до минус 224 градусов. У Урана целых 27 естественных спутников, ось его вращения, в отличие от остальных планет, лежит "на боку", а полный оборот вокруг Солнца он совершает за 84 года.

Одним словом, Уран – это очень странный и практически застывший мир. По крайней мере, так считалось до последнего времени.

Как только выяснилось, что эта глыба льда обладает еще и 13 тусклыми кольцами, астрономы обратили на нее особое пристальное внимание. Едва ли не каждый новый снимок планеты открывал ученым удивительные вещи. Исключением не стали и изображения, полученные на днях.



Они были сделаны в ближнем инфракрасном диапазоне, а потому кольца Урана видны там необычайно ярко. Но и в остальном гигант, астрономический год которого длится почти целый век, показал себя в прямом смысле в новом свете. Уран развернул перед наблюдателями странный и динамичный ледяной мир, наполненный захватывающими атмосферными особенностями.

Одно из самых ярких из них – сезонная шапка облаков северного полюса планеты. По сравнению с изображением Уэбба, сделанным ранее в этом году, детали стали более различимыми и яркими. Стали видны яркая белая внутренняя область шапки и темная полоса в нижней части. А вблизи ее южной границы можно увидеть несколько ярких штормов.

И это тоже удивительно. Ведь когда-то считалось, что любые атмосферные процессы на Уране протекают невероятно медленно и мощности ледяных ветров не хватает для создания ураганов. Но оказалось, что, поскольку гигант вращается "на боку" с наклоном около 98 градусов, на нем свирепствуют самые экстремальные сезоны во всей системе. Почти четверть каждого уранианского года Солнце постоянно светит над одним полюсом. А другая половина планеты погружается в полярную ночь продолжительностью более 20 лет.

Но есть и еще одна причина, по которой астрономы так пристально изучают Уран. Дело в том, что он может служить своеобразным индикатором для изучения почти двух тысяч экзопланет (тех, что находятся за пределами Солнечной системы) аналогичного размера, которые были открыты за последние несколько десятилетий.

Такая "домашняя экзопланета во дворе" даст шанс астрономам понять, как устроены миры подобного размера, какова их метеорология и как они сформировались. А это, в свою очередь, возможность осмыслить нашу собственную Солнечную систему в более широком контексте.

Словом, когда люди отправятся покорять экзопланеты, знания об Уране помогут им быть более подготовленными.

Хотя…