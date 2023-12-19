Мультфильм Миядзаки "Принцесса Мононоке" выйдет в повторный прокат в РФ 18 января

Фото: кадр из фильма "Принцесса Мононоке"; режиссер – Хаяо Миядзаки; производство – DENTSU Music And Entertainment Inc., Nibariki, Nihon Television Network, Studio Ghibli, TNDG, Tokuma Shoten

Анимационный фильм "Принцесса Мононоке" японского режиссера Хаяо Миядзаки выпустят в повторный прокат РФ 18 января следующего года. Об этом сообщается в телеграм-канале кинокомпании Russian World Vision.

"Картина считается одним из главных шедевров знаменитой студии Ghibli, а также одной из самых масштабных ее картин", – отмечается в сообщении.

Премьера мультфильма состоялась в 1997 году. На момент создания картины ее бюджет составлял 23,5 миллиона рублей.

Ранее в российском прокате состоялась премьера мультфильма "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки. Новый анимационный фильм создавался частично по мотивам произведения "Как поживаете?" японского писателя Есино Гэндзабуро. Оно было опубликовано еще в 1937 году.

До этого критик Эли Гласнер заявил, что новый мультфильм "Мальчик и птица" японского режиссера-аниматора станет его не последней работой.

Изначальное название картины отсылает к роману "Как поживаете?", прочитанному главным героем аниме, однако сюжет мультфильма не связан с книгой. Он рассказывает о мальчике, который находит в городе заброшенную башню и попадает в фантастический мир с говорящей цаплей.

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