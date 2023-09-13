13 сентября, 16:51Культура
Фильм "Бременские музыканты" покажут в кинотеатрах в 2024 году
Кинокартина "Бременские музыканты" по мотивам советского мультфильма выйдет на российские киноэкраны 1 января следующего года. Об этом рассказали ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Централ партнершип", которая показала трейлер фильма.
Режиссером фильма стал Алексей Нужный, который снимал также кинокартины "Огонь" и "Я худею".
Трубадура в новом фильме сыграл Тихон Жизневский, короля – Сергей Бурунов, а сыщика – Константин Хабенский. Кроме того, в съемке кинокартины также приняли участие Мария Аронова, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев и многие другие.
"Бременские музыканты" давно стали классикой благодаря важным смыслам о любви, дружбе, вдохновении, мечтах и силе искусства. Эти идеи с уважением к оригиналу мы перенесли в наше киновоплощение", – рассказал продюсер фильма Леонид Верещагин.
Тихон Жизневский сообщил, что новый фильм расскажет больше, чем история советского мультика. Например, зрители смогут узнать немного о детстве Трубадура.
"Любовь и музыка, меняющие мир к лучшему, – две главные темы картины", – добавил он.
Ранее стало известно, что мультфильм "Мальчик и птица", последняя работа основателя студии Ghibli Хаяо Миядзаки, выйдет в российский прокат в ноябре. Права на показ аниме приобрел дистрибьютор "Русский репортаж".
Читайте также