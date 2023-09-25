Мультфильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" выйдет в России 7 декабря

Фото: кадр из фильма "Мальчик и птица"; режиссер – Хаяо Миядзаки; производство – Studio Ghibli

Премьера мультфильма "Мальчик и птица" японского режиссера Хаяо Миядзаки состоится в российском прокате 7 декабря. Соответствующая информация появилась на сайте компании "Русский репортаж".

"Компания "Русский репортаж" 7 декабря выпустит в широкий прокат новый анимационный фильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица", – сообщается в публикации.

Отмечается, что новый анимационный фильм создавался частично по мотивам произведения "Как поживаете?" японского писателя Есино Гэндзабуро. Оно было опубликовано еще в 1937 году.

Производством мультфильма в течение 7,5 года занималась студия Ghibli. Уточняется, что Миядзаки работал над проектом с 2016 года, делая по одной минуте в месяц.

Ранее критик Эли Гласнер заявил, что новый мультфильм "Мальчик и птица" японского режиссера-аниматора станет его не последней работой.

Изначальное название картины отсылает к роману "Как поживаете?", прочитанному главным героем аниме, однако сюжет мультфильма не связан с книгой. Он рассказывает о мальчике, который находит в городе заброшенную башню и попадает в фантастический мир с говорящей цаплей.

В конце июня стало известно, что кинопрокатная компания "Русский Репортаж" приобрела права на показ картины в России.



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