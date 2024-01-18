Восемь современных школ построят на территории ТиНАО в 2024 году

Полсотни новых современных школ построили на территории ТиНАО за последние несколько лет. Еще восемь образовательных учреждений планируют возвести в 2024 году. В распоряжении учителей и учеников будет все необходимое: просторные спортзалы, лаборатории и IT-классы с новейшим оборудованием.

Масштабное строительство в ТиНАО продолжается. В ближайшие 10 лет там планируют построить 320 детских садов и 170 школ, а также 125 больниц и поликлиник и около 100 культурно-досуговых объектов.

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