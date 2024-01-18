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18 января, 07:15

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Восемь современных школ построят на территории ТиНАО в 2024 году

Восемь современных школ построят на территории ТиНАО в 2024 году

Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в ТиНАО

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Новости часа: Собянин сообщил, что в ТиНАО построят школы для более чем 9 тыс детей

Собянин: в ТиНАО до конца года появится восемь новых школ

Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в ТиНАО

Собянин сообщил, что в ТиНАО построят школы для более чем 9 тыс детей

Новости часа: Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий МЭШ

Собянин: в ТиНАО до конца года появится восемь новых школ 

Собянин: для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории

Полсотни новых современных школ построили на территории ТиНАО за последние несколько лет. Еще восемь образовательных учреждений планируют возвести в 2024 году. В распоряжении учителей и учеников будет все необходимое: просторные спортзалы, лаборатории и IT-классы с новейшим оборудованием.

Масштабное строительство в ТиНАО продолжается. В ближайшие 10 лет там планируют построить 320 детских садов и 170 школ, а также 125 больниц и поликлиник и около 100 культурно-досуговых объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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