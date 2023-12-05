Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 12:30

Технологии

"Московскую электронную школу" подключили к Алисе

"Московскую электронную школу" подключили к Алисе

"Актуальный репортаж": чемпионат "Технолидеры Москвы"

МЭШ подключили к голосовому помощнику "Алиса"

Сессия "Переход на технологию электронного моделирования для застройщиков" прошла в Москве

"Техно": кибермошенники активизировались в преддверии праздников

"Техно": как защитить себя от кибермошенников

"Актуальный репортаж": в больницах Москвы появились робокошки

"Техно": почему москвичи активно пересаживаются на электрокары

Смартфоны могут подорожать в декабре на 20–30%

Tele2 обновила телеком-инфраструктуру в московском метро

Образовательную платформу МЭШ подключили к Алисе. Теперь голосовой помощник озвучивает столичным школьникам домашние задания, оценки и другие данные из системы. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам ученицы Курчатовской школы, взрослым достаточно произнести "Алиса, как дела в школе?", чтобы получить информацию об успеваемости ребенка, пропуске занятий, датах каникул. Подробнее о нововведении – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологииобразованиевидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика