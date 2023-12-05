"Московскую электронную школу" подключили к Алисе

Образовательную платформу МЭШ подключили к Алисе. Теперь голосовой помощник озвучивает столичным школьникам домашние задания, оценки и другие данные из системы. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам ученицы Курчатовской школы, взрослым достаточно произнести "Алиса, как дела в школе?", чтобы получить информацию об успеваемости ребенка, пропуске занятий, датах каникул. Подробнее о нововведении – в эфире телеканала Москва 24.