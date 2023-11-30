"Техно": в редактор документов "Мой офис" интегрировали ИИ

В российский редактор документов "Мой офис" интегрировали искусственный интеллект. Пока систему проверяют на работоспособность и функциональность. В 2024 году она станет доступна пользователям.

Разработчики создали специальный конструктор, благодаря которому можно в один клик мыши сформировать, подготовить или изменить документ с учетом конкретной задачи и стиля переписки. Об этом – в программе "Техно".

