Собянин заявил, что качество распознавания лиц и машин в Москве достигло почти 100%

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Качество распознавания лиц и автомобилей в Москве составляет 99,8%. Об этом Сергей Собянин рассказал на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

"В Москве обработаны миллиарды фото-, видеоизображений и машин, и людей за последние годы, миллиарды. И качество распознавания, к примеру, лиц и машин достигло 99,8% – ну это практически 100% распознавание", – отметил мэр.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит в российской столице с 8 по 10 ноября.

Ранее стало известно, что в Москве начали внедрять систему видеоаналитики. Механизм мгновенно фиксирует нештатные ситуации на дорогах в масштабах мегаполиса. Нейросеть подскажет сотрудникам, на какой участок из сотен километров городских трасс следует обратить внимание.

Как уточнял гендиректор компании – разработчика систем распознавания лиц NtechLab Сергей Сучков, число регионов РФ, которые внедрили такие системы, превысило 60.

Москвичам рассказали, насколько популярна оплата по биометрии в столичном транспорте