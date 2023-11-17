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17 ноября, 15:15

Новости

Собянин: в ЮВАО по программе реновации строится и проектируется 67 домов

Собянин: в ЮВАО по программе реновации строится и проектируется 67 домов

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

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В ЮВАО по программе реновации строят и проектируют 67 домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Всего на юго-востоке Москвы в программе представлено 818 домов. В них живут более 164 тысяч человек. Рядом строят необходимые социальные и спортивные объекты.

Программа реновации охватывает 91 район столицы, в 14 из них она почти или полностью завершена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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