Водители свыше 112 тыс раз оплатили проезд по проспекту Багратиона через приложение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Автомобилисты более 112 тысяч раз оплатили проезд по проспекту Багратиона в Москве через приложение "Парковки России". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Начисление за проезд формируется в приложении автоматически в разделе "Проезды по платным дорогам".

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, интеграция оплаты проезда по проспекту Багратиона в "Парковки России" произошла около двух месяцев назад. Он уверен, что для водителей это удобная функция, ведь им не надо скачивать несколько приложений, чтобы оплатить парковку и платные дороги.

Ранее сообщалось, что с момента открытия проспекта Багратиона по нему проехал один миллион человек.

Сооружение разгрузило Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Проспект протянулся от "Москва-Сити" до МКАД. В день по магистрали, которая стала продолжением платного северного обхода подмосковного города Одинцово, проезжает свыше 25 тысяч автомобилей.

"Мой район. Навигатор": почти 1 млн автомобилей проехали по проспекту Багратиона