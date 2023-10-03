Более тысячи художественных произведений получила библиотека МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше тысячи произведений мировой литературы попали в библиотеку "Московской электронной школы" (МЭШ), пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

"В новом учебном году в ней стали доступны более тысячи художественных произведений приложения "НЭБ Свет" Российской государственной библиотеки. Они расширят возможности учащихся для подготовки к урокам и самостоятельного чтения", – говорится в сообщении.

Учителя также смогут пополнить свои знания с помощью качественных образовательных материалов, которые можно задействовать на уроках или при выдаче домашних заданий, уточнили в пресс-службе. Библиотека пополнилась книгами как отечественных, так и зарубежных авторов. В МЭШ можно найти повести, сказки, рассказы и пьесы.

Ранее в "Московской электронной школе" создали функцию информирования родителей об успеваемости их детей на школьных и внеклассных занятиях. Реализована эта возможность в виде отчетов, в которых прописаны сведения об оценках ребенка, его спортивных и творческих достижениях, посещаемости, результатах участия в олимпиадах.

Москвичам сообщили о новых возможностях МЭШ для школьников