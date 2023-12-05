Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 66 тысяч московских школьников напишут итоговое сочинение 6 декабря, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Речь идет об 11-классниках. При этом уточняется, что, кроме школьников, в сочинении по желанию примут участие выпускники прошлых лет и учащиеся колледжей.

На выполнение работы дается 3 часа 55 минут. Для участников с ОВЗ продолжительность итогового сочинения по желанию увеличится на 1,5 часа. Также они могут выбрать для написания альтернативную форму – изложение.

Результаты будут доступны на mos.ru и в самих школах не позднее 20 декабря.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2024 году по плану пройдет с 22 марта по 1 июля.

Проведение экзамена разделили на три периода. Досрочный состоится с 22 марта по 12 апреля, резервные дни завершаются 22 апреля. Основной с резервными днями – с 23 мая по 1 июля. Дополнительный проведут с 4 по 9 сентября.

До этого на портале mos.ru началась регистрация на участие в ЕГЭ, ОГЭ, итоговом сочинении, изложении и собеседовании по русскому языку в текущем учебном году. Регистрация на ОГЭ продлится до 1 марта 2024 года.

Минпросвещения опубликовало расписание госэкзаменов в РФ на 2024 год