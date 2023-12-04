Интернет-мошенники начали использовать нейросети

Интернет-мошенники начали использовать искусственный интеллект для генерации голосовых сообщений, которые потом отправляются в мессенджеры потенциальным жертвам от имени знакомых и родных. В таком сообщении, как правило, содержится просьба одолжить денег.

Чтобы имитировать голос конкретного человека, злоумышленникам достаточно короткой записи любого разговора. Москвичей призвали быть внимательными и не доверять сомнительным сообщениям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.