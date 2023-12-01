Почти 620 тыс кубометров снега вывезли на снегосплавные пункты Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 620 тысяч кубометров снега вывезли для утилизации на столичные снегосплавные пункты с начала аномальных снегопадов. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время все 56 стационарных снегосплавных пунктов работают в круглосуточном режиме. Специалисты комплекса городского хозяйства организовали вывоз на них почти 620 тысяч кубометров снега", – сообщил Бирюков.

По его словам, все пункты не наносят вред окружающей среде и соответствуют требованиям безопасности.

Заммэра объяснил, что плавление снега происходит благодаря теплым сточным водам. Сначала снежная масса попадает в приемный бункер, где ее измельчают, затем она перемещается в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов, уточнил Бирюков.

"Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", – добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что в столице продолжаются работы по уборке снега. В них задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, а также дворники.

Ранее москвичам рассказали, что на Новый год столицу ждет морозная и снежная погода. Высота снежного покрова в городе в праздничный день может составить выше средних значений.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что прошедший ноябрь попадает в топ-3 самых снежных за последние 25 лет наблюдений. Кроме того, последний месяц осени в городе вошел и в десятку самых мокрых с 1879 года.

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