Декабрь в Центральной России спрогнозировали на 1,5 градуса холоднее нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура в декабре в Центральной России ожидается на 1,5 градуса ниже нормальных значений, предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Календарная зима стартовала с хороших позиций – с нормальной декабрьской температуры и двукратного превышения высоты сугробов. Декабрь в Центральной России прогнозируется на 1–1,5 градуса холоднее нормы", – сообщается в его телеграм-канале.

Что касается снега, его количество в этом месяце на 20% превысит многолетние значения, добавил синоптик. Он уточнил, что нормальные показатели для декабря должны быть такими: температура ночью – на уровне минус 8,6 градуса, днем – минус 3,5 градуса, а осадки составляют 56 миллиметров.

Тишковец обратил внимание, что осень в этом году была на 1,5 градуса теплее многолетних значений. При этом количество выпавших осадков почти равно норме – переувлажнение не превысило 5%, резюмировал он.

Ранее москвичам рассказали, что на Новый год столицу ждет морозная и снежная погода. Высота снежного покрова в городе в праздничный день может составить выше средних значений.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что прошедший ноябрь попадает в топ-3 самых снежных за последние 25 лет наблюдений. Кроме того, последний месяц осени в городе вошел и в десятку самых мокрых с 1879 года.



Синоптик заявил, что декабрь в Москве будет снежным и холодным