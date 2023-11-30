Синоптик сообщила, что текущий ноябрь в Москве войдет в десятку самых мокрых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ноябрь 2023 года в Москве войдет в топ-10 самых мокрых месяцев с 1879 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в текущем ноябре сумма выпавших осадков в столице превысила 80 миллиметров.

В ночь на 30 ноября из-за южного циклона количество свежевыпавшего снега в Москве в среднем составило четыре сантиметра, отметила Позднякова.

"В центре города, на Балчуге, высота снежного покрова за сутки увеличилась на пять сантиметров, до 25 сантиметров. На два сантиметра прирос снег на ТСХА. И только на ВДНХ снег убыл", – добавила синоптик.

Ранее сообщалось, что к 5 декабря высота сугробов в столице может увеличиться до 27–32 сантиметров. Это превышает норму более чем в три раза, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, подобные показатели близки к рекорду 1952 года. Тогда с 1 по 5 декабря высота снежного покрова в городе достигла 28–31 сантиметра.

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