Москвичей предупредили о метели и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 30 ноября, в столице прогнозируется облачная погода со снегом, местами по области сильным. В Московском регионе ожидаются метель, а также гололедица и снежные заносы на дорогах. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от нуля до минус 5 градусов.

Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 8 градусов, а в Подмосковье – до минус 10 градусов.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что коммунальные службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме на фоне ожидающегося снегопада.

В Центре организации дорожного движения посоветовали москвичам 30 ноября пересесть на общественный транспорт и воспользоваться метро из-за непогоды. Автомобилистов предупредили, что на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Снегопад продлится в Москве до 30 ноября