Полярное сияние может появиться над Москвой 30 ноября из-за магнитной бури

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В четверг и пятницу, 30 ноября и 1 декабря, над Московской может появиться полярное сияние из-за одной из сильнейших магнитных бурь этого года. Об этом сообщила сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

"Хорошая была вспышка на Солнце прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году", – цитирует ее РИА Новости.

По прогнозам специалистов, буря может достигнуть значения G3 (сильная) и на короткое время – G4 (очень сильная). В связи с этим жители столицы смогут увидеть полярное сияние, но только при ясной погоде.

Ранее специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали две сильные вспышки на Солнце высокого класса, которые могут привести к магнитной буре на Земле 30 ноября – 1 декабря. Уточняется, что были зарегистрированы вспышка М3.4 продолжительностью 28 минут и вспышка М9.8 продолжительностью 34 минуты.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рекомендовал отказаться в период магнитной бури от употребления кофе и мучного. Он также посоветовал исключить физические нагрузки, чтобы не спровоцировать ухудшение самочувствия.



Москвичей предупредили о мощных магнитных бурях