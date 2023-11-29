Ученые предупредили о магнитной буре 30 ноября

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Специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали две сильные вспышки на Солнце высокого класса, они могут привести к магнитной буре на Земле 30 ноября – 1 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гелиогеофизическую службу ФГБУ "ИПГ".

Уточняется, что были зарегистрированы вспышка М3.4 продолжительностью 28 минут и вспышка М9.8 продолжительностью 34 минуты. Они сопровождались всплеском радиоизлучения II спектрального типа и выбросом корональной массы, содержащим геоэффективную компоненту.

В сообщении напомнили, что солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M, X. Он зависит от мощности рентгеновского излучения. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Ее облака, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее врач-кардиолог Юрий Конев отметил, что во время магнитных бурь у человека страдает регуляция давления. По его мнению, из-за этого могут появиться головные боли и ухудшиться сон.

Метеозависимым людям стоит пересмотреть свой образ жизни в период магнитной бури, а также перенести занятия, требующие концентрации внимания, уточнил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В период магнитной бури он посоветовал отказаться от кофе, мучного и физических нагрузок. Также следует избегать стрессов и не употреблять алкоголь, добавил медик.

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