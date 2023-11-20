Врачи рассказали, как пережить магнитные бури

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Пережить магнитные бури помогут соблюдение режима труда и отдыха, питьевого режима и полноценный сон. Об этом рассказали врачи, сообщает News.ru.

Врач-кардиолог Юрий Конев отметил, что во время магнитных бурь у человека страдает регуляция давления. По его мнению, из-за этого могут появиться головные боли и ухудшиться сон. Метеопатия, отметил он, проявляется по-разному: артериальное давление может как повышаться, так и снижаться.

Кроме того, сказал кардиолог, бури могут негативно отразиться на нервной системе, вызвать головокружение. Он считает, что на это чаще реагируют пожилые люди и маленькие дети.

Врач-терапевт, невролог Александр Евдокимов добавил, что, если человек плохо ест, не соблюдает режим дня, находится в стрессе, – все это снижает сопротивляемость организма и магнитные бури сильнее оказывают негативное влияние.

В свою очередь, доктор медицинских наук Рина Заславская подчеркнула, что люди с психическими расстройствами на фоне магнитных бурь способны испытывать панический страх, также у них может произойти выброс адреналина, из-за чего начнется тахикардия.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сравнил влияние магнитных бурь на человека с влиянием обычного магнита на электрический провод. Он может ухудшать или, наоборот, улучшать проводимость кабеля, точно так же глобальные магнитные волны сказываются на работе головного мозга, отметил он.

Похожее объяснение дал и Конев. Он указал, что все жидкости человеческого организма содержат электролиты. Именно поэтому тело реагирует на изменения электромагнитных полей, объяснил врач.

Конев дал рекомендации, как пережить магнитные бури. Он рекомендовал соблюдать режим труда и отдыха, высыпаться, снизить физические и психологические нагрузки, а также соблюдать питьевой режим. Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания и он принимает лекарства, то насчет корректировки доз нужно проконсультироваться с лечащим врачом, добавил кардиолог.

Заславская, в свою очередь, посоветовала людям с проблемами с сердцем постоянно следить за основными параметрами организма, пользоваться тонометром. По ее словам, это поможет спрогнозировать самочувствие до начала бури и заранее принять нужные лекарства.

Как указал врач-терапевт Андрей Кондрахин, частая ошибка метеозависимых людей –нездоровый образ жизни, в частности курение, злоупотребление алкоголем, недосыпание. Дело в том, что в таком случае организм и без того испытывает нагрузку, а магнитная буря только усугубляет самочувствие, сказал специалист.

В то же время Конев уверен, что магнитные бури и самочувствие людей между собой не связаны. Он отметил, что люди, прочитавшие о метеозависимости, могут в это поверить, однако метеочувствительных людей мало, а впечатлительных – много.

Схожее мнение высказал член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и Общества специалистов доказательной медицины профессор Василий Власов. Он обратил внимание, что на связь между магнитными бурями и самочувствием человека указывают некоторые статистические данные, однако иных доказательств этой зависимости нет.

Профессор Власов советует скептически относиться к сообщениям о влиянии магнитных бурь на самочувствие. Он рекомендовал дождаться, когда ученые найдут убедительные доказательства "магнитозависимости" людей.

Ранее россиян предупредили о новой магнитной буре. По данным специалистов Института космических исследований РАН, колебания в геомагнитном поле земли будут ощущаться с 22 по 26 ноября.

Отмечается, что у метеочувствительных людей может возникнуть головная боль, сонливость и бессонница.

Новая магнитная буря пройдет с 22 по 26 ноября