Москвичам рекомендовали пересесть на метро 30 ноября из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителям столицы посоветовали пересесть на общественный транспорт и воспользоваться метро по причине ожидающегося снегопада. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"По прогнозу синоптиков, с сегодняшнего вечера до 15:00 30 ноября в городе ожидаются снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы", – предупредили москвичей.

Также автомобилистов предупредили, что на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Кроме того, водители должны быть осторожны на подъемах и спусках с мостов, чтобы избежать различных происшествий.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что вечером 29 ноября в Москве ожидается сильный снегопад, который продлится до вечера 30 ноября, из-за чего в столице образуется снежный покров в размере 25–30 сантиметров.



Новый затяжной снегопад придет в Москву 29 ноября