Москвичей предупредили о росте сугробов до 30 см к началу декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный снегопад ожидается в Москве вечером 29 ноября и продлится до вечера 30 ноября, из-за чего в столице образуется снежный покров в размере 25–30 сантиметров. Об этом рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, во второй половине дня 29 ноября в Москве выпадет 1–2 миллиметра снега, а покров увеличится на 2–3 сантиметра. В ночь на 30 ноября, как он утверждает, снегопад усилится, поэтому город накроет еще 4–7 миллиметрами осадков, а в течение четверга – еще на 2–4 миллиметра.

Однако синоптик предупредил, что снегопад прекратится лишь во второй половине дня 30 ноября. При этом Вильфанд уточнил, что за эти два дня в столице выпадет примерно 10 миллиметров осадков, а прирост снега достигнет 10–12 сантиметров.

"Обычно в конце ноября средняя высота снега – 6–8 сантиметров. Таким образом, в этом году высота снега будет почти в четыре раза больше, чем среднее значение для конца осени", – заявил научный руководитель Гидрометцентра России.

Также он сообщил, что высота снега, которая к началу декабря составит 25–30 сантиметров, будет очень большой, так как даже в конце января средняя высота снега достигает показателя в 15–16 сантиметров.

При этом синоптик рассказал, что температура в Москве днем 29 ноября вырастет до минус 1 градуса, а в некоторых районах – до 0. Однако, как утверждает Вильфанд, оттепелей в столице не ожидается, поэтому снежный покров сохранится в городе.

Ранее в центре погоды "Фобос" заявили, что снегопад, накрывший Москву 27 ноября, стал самым сильным в этом месяце за последние 11 лет. Там отметили, что высота снежного покрова составила 21 сантиметр, что стало рекордом с начала нынешнего холодного сезона. Затем последовала оттепель – температура воздуха повысилась почти до 3 градусов, из-за этого снег уменьшился на два сантиметра.



"Атмосфера": небольшой снегопад ожидается в Москве 29 ноября