Москва столкнулась с самым сильным ноябрьским снегопадом за последние 11 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снегопад, накрывший Москву 27 ноября, стал самым сильным в этом месяце за последние 11 лет. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Отмечается, что высота снежного покрова составила 21 сантиметр, это рекорд с начала нынешнего холодного сезона. Однако затем последовала оттепель, температура воздуха повысилась почти до 3 градусов, из-за этого снег уменьшился на 2 сантиметра.

На данный момент на главной метеостанции столицы ВДНХ высота снежного покрова составляет 19 сантиметров, это в три раза выше климатической нормы. На других городских метеостанциях снежный покров составляет от 19 сантиметров в Тушине до 23 сантиметров – в МГУ, уточнили в сообщении.

Синоптики полагают, что в ближайшие дни количество снега увеличится. Очередной южный циклон принесет в столицу новую порцию снегопадов в ночь на четверг, 30 ноября. Утром этого дня высота сугробов составит от 22 до 27 сантиметров.

Кроме того, в Санкт-Петербурге снегопады, которые связаны с этим циклоном, придут днем 30 ноября, они прибавят к сегодняшнему покрову еще около 5 сантиметров.

"Да и дальнейшие синоптические процессы не обещают заметных оттепелей, так что, по крайней мере, в первые пять-семь дней календарной зимы снежный покров продолжит постепенно повышаться", – заключили в центре.

Сильные снегопады пришли в Москву и область в ночь на понедельник, 27 ноября. На дорогах образовались гололедица и снежные заносы. Сейчас в столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности. Водителям рекомендовали по возможности отложить поездки на личном транспорте.

На фоне непогоды Сергей Собянин решил привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников городских служб. Речь идет о специалистах Мосгаза и Мосводоканала.

Снегопад продлится в столице в течение 28 ноября