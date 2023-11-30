Москвичей предупредили об "архангельских морозах" до минус 17 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Архангельские морозы" с температурой до минус 17 градусов придут в Москву в будущий вторник, 5 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, которого цитирует Агентство "Москва".

По его словам, уже в ближайшие выходные температура будет на 4–4,5 градуса ниже нормы. Ночью ожидается от -9 до -7 градусов, днем – от -7 до - 5. При этом во второй половине дня в воскресенье, 3 декабря, температура начнет падать, пройдет умеренный снег.

В понедельник, 4 декабря, снег продолжится. Ночью и днем будет примерно одинаковая температура – 13–8 градусов мороза, что ниже нормы на шесть градусов.

Заметное понижение ожидается во вторник и среду, 5 и 6 декабря. Ночами будет 17–12 градусов мороза, днем – 15–10 градусов. По словам Вильфанда, такая погода характерна для января, но не в Москве, а в Архангельске. При этом будет преимущественно без осадков и с прояснениями.

Ранее москвичам рассказали, что на Новый год столицу ждет морозная и снежная погода. Высота снежного покрова в городе в праздничный день может составить выше средних значений.

Столичные коммунальные службы продолжают непрерывные работы по ликвидации последствий непогоды. Сейчас высота снежного покрова в столице составляет от 18 до 25 сантиметров.

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