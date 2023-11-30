Высота столичных сугробов достигла 25 сантиметров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота снежного покрова в столице составила от 18 до 25 сантиметров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его данным, 18 сантиметров снежного покрова зафиксировали на метеостанции ВДНХ, 25 сантиметров – на Балчуге и в МГУ. Это в три-четыре раза превышает норму.

"Это огромная высота снега, особенно учитывая, что он сейчас плотный, а не пушистый и рыхлый", – подчеркнул синоптик.

Уточняется, что обычно высота сугробов в конце ноября – 6 сантиметров. Рекорд был установлен в 1952 году, тогда высота снежного покрова на станции ВДНХ составила 22 сантиметра.

Вильфанд объяснил, что официального рекорда нет, так как Гидрометцентр считает рекорды только по метеостанции ВДНХ.

В четверг, 30 ноября, в столице прогнозируется облачная погода со снегом, местами по области сильным. В Московском регионе ожидаются метель, а также гололедица и снежные заносы на дорогах.

ЦОДД порекомендовал москвичам использовать для поездок по столице городской транспорт в связи со снегопадом и гололедицей. Тех, кто все же выедет на личном автомобиле, призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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