Коммунальщики продолжают работы по ликвидации последствий снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные коммунальщики продолжают непрерывные работы по ликвидации последствий непогоды. Согласно прогнозам синоптиков, 30 ноября снегопад в Москве продолжится, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты организовали мероприятия по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий.

"В течение всего светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", – говорится в сообщении.

Территории работ выделены лентами и специальными заграждениями. Горожанам рекомендовали сохранять бдительность в зонах мероприятий и не заходить за ограждения.

В настоящее время высота снежного покрова в Москве составляет от 18 до 25 сантиметров. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, обычно высота сугробов в конце ноября – 6 сантиметров. Рекорд был установлен в 1952 году, тогда снежный покров достигал 22 сантиметров.

ЦОДД призвал жителей столицы пересесть на городской транспорт в связи со снегопадом и гололедицей. Тех, кто все же намерен использовать личный автомобиль, попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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