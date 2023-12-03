Сильный снегопад в столице может закончиться к полуночи

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жителей столицы предупредили, что сильный снегопад прекратится только к полуночи. О погоде на следующей неделе рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что к утру понедельника, 4 декабря, снежный покров может вырасти на 8–10 сантиметров.

"Снегопад в Москве фактически закончится к полуночи, ночью еще выпадет немного осадков. В понедельник днем снежок будет уже совсем небольшой. Погода изменится радикально", – передает ТАСС его слова.

По прогнозам эксперта, в последующие дни в столице ожидается "спокойная и степенная" погода.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что ситуация на столичных дорогах остается стабильной. При этом коммунальные службы работают в особом режиме на фоне сильного снегопада.

До этого москвичей предупреждали о сильных морозах на следующей неделе. Синоптики заявили, что во вторник и среду, 5 и 6 декабря, сильно похолодает. Днем прогнозируется до 14 градусов ниже нуля, ночью – до минус 18 градусов. Будет облачно с прояснениями.



Москвичей предупредили, что снегопад продлится до 4 декабря