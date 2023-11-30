"Актуальный репортаж": московский школьник научился управлять электропоездом на тренажерах

Московский школьник хочет связать свою жизнь с метро. Мальчик с самого раннего детства увлекается поездами, а на данный момент научился управлять электропоездом на тренажерах. Мальчик ходит в кружок железнодорожного моделирования, а также конструирует вагоны.

Как возникло такое отношение к технологичному транспорту и где детям могут подробнее рассказать о работе метро? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.