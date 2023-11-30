Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Благоустройство возле станции метро "Царицыно" подошло к финалу, на месте котлована, вырытого для ремонта тоннеля Замоскворецкой линии, создали сквер. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На территории высадили деревья, установили лавочки, качели и навесы, которые защищают от осадков. Весной специалисты завершат обустройство двух спортивных площадок.



Кроме того, за полгода работникам удалось полностью заменить тоннель на участке от "Царицыно" до "Кантемировской". На перегоне заново возвели 270 метров тоннелей с применением современных технологий.



Вместе с тем на станции метро модернизировали подуличный переход и открыли дополнительный выход из южного вестибюля. Он был закрыт почти 40 лет, отметили в департаменте. Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, в прошлом месяце открыли реконструированный Царицынский рынок, который стал одним из самых современных в столице.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году в Западном округе Москвы реализовали ряд проектов по благоустройству. Например, в районе Крылатское завершили обновление Парка Звезд вдоль проспекта Маршала Жукова. Мероприятия включали в себя организацию комфортного пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки, уточнил мэр.

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