Коммунальные службы Москвы вывозят снег на 56 снегосплавных пунктов

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Столичные коммунальные службы продолжают очищать улично-дорожную сеть, дворовые территории, парковочные пространства, а также вести работы по погрузке и вывозу снега. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Собранный снег оперативно вывозится на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки", – говорится в сообщении.

Особое внимание при уборке сотрудники уделяют пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и соцобъектам.

В течение светового дня в Москве очищали скатные крыши многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, воронки водостоков и водосборные желоба.

Справляться с последствиями снегопада городским службам помогают эвакуаторы "Московского паркинга", сообщили ТАСС в учреждении.

"Сотрудники "Московского паркинга" дежурят круглосуточно – перемещают неисправные и попавшие в ДТП автомобили в безопасные места. Также специальные большегрузные эвакуаторы помогают вытянуть буксующие из-за непогоды грузовики", – говорится в сообщении.

Между тем от снега в Москве очищают пассажирские платформы, сообщается в телеграм-канале Центральной пригородной компании (ЦППК). В городе усилили уборку 2 113 платформ.

В работах задействовали почти две тысячи человек с применением 88 единиц техники. Некоторые из них будут выполнять функции в ночную смену.

Обратиться по вопросам, связанным с уборкой снега на железнодорожных платформах, можно на странице ЦППК в соцсети "ВКонтакте".

Сергей Собянин ранее сообщил, что для уборки снега в Москве дополнительно привлекут около 10–12 тысяч сотрудников коммунальных служб. Речь, в частности, шла о сотрудниках Мосгаза, Мосводоканала. Это необходимо для оперативной очистки дорог в условиях непогоды.



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