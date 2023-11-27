Жителей столицы призвали пересесть на метро, МЦК и МЦД

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) призвали москвичей для поездок по городу использовать метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По информации ЦОДД, движение рабочее на МСД, Каширском шоссе по направлению в область и проспекте Маршала Жукова. Интенсивное движение на данный момент зафиксировано на ТТК в районе улицы Новой Башиловки, МКАД в районе улиц Подольских Курсантов и Свободы, добавили там.

Отмечается, что во второй половине 27 ноября ожидаются затруднения движения на МКАД, ТТК в районе Тульской эстакады и на Садовом кольце от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка. На это могут повлиять погода, низкие скорости и мелкие аварии.

В связи с погодными условиями москвичей призывали отказаться от поездок на личном автомобиле. Кроме того, водителей большегрузов попросили не перегружать транспорт и планировать поездки с учетом погодных условий и времени.

За обстановкой на дороге круглые сутки следят Ситуационный центр и 30 экипажей дорожного патруля ЦОДД.

Снегопад обрушился на столичный регион в ночь на понедельник. В Гидрометцентре РФ предупредили, что в течение всего дня 27 ноября в Москве прогнозируется облачная погода со снегом, местами сильный мокрый снег и метель. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы.

В столичном районе из-за непогоды объявили оранжевый уровень погодной опасности. Коммунальщики в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада в Москве.

Коммунальные службы Москвы устраняют последствия снегопада