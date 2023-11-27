Растения в "Аптекарском огороде" не пострадали из-за сильного снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" растения защищены от снега и морозов. Об этом сообщил главный садовник учреждения Антон Дубенюк Агентству "Москва".

"От сильного снегопада ничего не пострадало. Поломок никаких нет. Снегу можно только порадоваться, потому что он укрывает растения поверх конструкций, которые мы специально ставим для защиты. То, что должно было быть защищено и укрыто от снега и мороза, уже сделано заблаговременно", – подчеркнул Дубенюк.

Снегопад обрушился на столичный регион в ночь на 27 ноября. Из-за непогоды объявили оранжевый уровень погодной опасности. Коммунальщики в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада в Москве. Автомобилистов попросили по возможности отложить поездки на личном транспорте.

Сергей Собянин принял решение привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников городских служб из-за непогоды, в том числе специалистов Мосгаза и Мосводоканала. По словам мэра, коммунальщики работают на пределе своих сил из-за тяжелых погодных условий.

Метеорологи предупредили о следующем сильном снегопаде в столице