Умные алгоритмы расшифровали 5 млн электрокардиограмм в Москве

Почти пять миллионов электрокардиограмм помогли расшифровать московским врачам умные алгоритмы. Речь о цифровых приборах, которые появились во взрослых поликлиниках в 2022 году, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Доля исследований, в которых применяют цифровые электрокардиографы, достигает 77%. Результаты расшифровывают автоматически и данные поступают в ЕМИАС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





