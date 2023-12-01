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01 декабря, 12:30

Технологии

Умные алгоритмы расшифровали 5 млн электрокардиограмм в Москве

Умные алгоритмы расшифровали 5 млн электрокардиограмм в Москве

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Почти пять миллионов электрокардиограмм помогли расшифровать московским врачам умные алгоритмы. Речь о цифровых приборах, которые появились во взрослых поликлиниках в 2022 году, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Доля исследований, в которых применяют цифровые электрокардиографы, достигает 77%. Результаты расшифровывают автоматически и данные поступают в ЕМИАС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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